Härmän entisessä sairaalassa käynnissä irtaimiston ja metallien hävitys, omistaja ei kommentoi

Härmän entisestä sairaalakiinteistöstä on kuluneina päivinä heitelty ulos kaikenlaista metallitavaraa, muun muassa lämpöpattereita, pukukaappeja sekä keittiön työtasoja ja varusteita. Moni on seurannut tilannetta ihmeissään. Kuva on rakennuksen sisäpihalta. Kuva: Marianne Lähde