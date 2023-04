Hallinto-oikeus hylkäsi yhden kesäsesongin vieneet valitukset, mutta yhden lisävalituskierroksen vaara pitää rantaravintolan rakennustyöt jäissä

Neljän osakkaan muodostama Wasa Marina Oy sai helpottavan tiedon, kun Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi asemakaavasta poikkeamisesta ja rakennusluvasta tehdyt valitukset.

– Päätös oli odotettu, kun valittajana on yksittäinen henkilö eikä taloyhtiö tai yhdistys. Se on kuitenkin harmillista, että prosessi ei päättynyt vieläkään. Valittajan on mahdollista hakea valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta, Wasa Marina Oy:n hallituksen puheenjohtaja Sebastian Sahlberg sanoo.