Verkkokauppamaksut yleistyneet selvästi

Vuonna 2019 Euroopan Keskuspankki (EKP) alkoi selvittää euroalueen kuluttajien maksuasenteita joka toinen vuosi toteuttavalla SPACE-tutkimuksella. SPACE-lyhenne tulee sanoista Study on the Payment Attitudes of Consumers in the euro area.

Suomen Pankin ekonomisti Taina Sinivuori lukee pankin sivuilla loppuvuodesta 2022 julkaistussa analyysissaan uusimman tutkimuksen tuloksista, että vuosien 2019 ja 2022 välillä käteisen käytön väheneminen kiihtyi samalla kun verkkokauppamaksut yleistyivät huomattavasti.

– Suuntaukset ovat selvästi havaittavissa myös Suomessa. Käteisen käyttö maksupisteissä laski Suomessa koko euroalueen alhaisimmaksi vuosien 2019 ja 2022 välillä.