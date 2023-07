Herättäjäjuhlat täyttävät Seinäjoen katukuvan loppuviikosta – Uskolliset talkoolaiset auttavat järjestelyissä 700 työvuoron edestä

Talkoolaisia on rakentajina, ensiavussa, keittiön apulaisina sekä esimerkiksi talouspuolella. Monella talkoolaisella on useampi työtehtävä.

Talkoolaisten osallistumista on helpotettu ja nykyaikaistettu organisoimalla työvuoroilmoittautumiset verkkosivuston kautta. Sivustolla on voinut käydä ilmoittautumassa tiettyyn talkootehtävään ennalta ilmoitettuna päivänä ja kellonaikana. Sivuston kautta tapahtumaan on saatu kerättyä liki 300 talkoolaista. Piuhola ei myöskään epäile, etteikö tarvittaessa saataisi lisää käsipareja auttamaan.