Lunta on tuiskunnut viime päivinä ja lisää valkoista on yhä luvassa Myös hiihtoladut ovat pysyneet kunnossa monessa paikassa takatalven vuoksi. Hiihtovuodesta on tulossa esimerkiksi Lapualla ennätyspitkä, kun kausi alkoi kaupungissa jo viime marraskuussa Simpsiöllä Kaupunkiin o.