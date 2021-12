Hotelli Simpsiönkullas Lapualla on myynnissä julkisessa huutokaupassa Kohde on huudettavana Huutokaupat com-sivustolla torstaihin iltaseitsemään saakka. Keskiviikkoon mennessä hotellista ei ollut jätetty tarjouksia Lähtöhinnaksi on määritelty 700 000 euroa .