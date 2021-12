Sähkön hinta on tällä hetkellä ennätyksellisen korkealla Se myös pysyy siellä koko tulevan talven. Näin sanoo Seinäjoen energian sähköenergiayksikön johtaja Kari Roos – Sähkön hinta oli tiistaina huippulukemissa Roosin mukaan meneillään on energiakriisi, joka on aiheutunut mone.