Ilkka-Pohjalaisen vaalikone avautuu pian – Päätoimittaja ennakoi kiivasta politiikan kevättä

Ennen huhtikuun alun vaalisunnuntaina luvassa on monenlaista ohjelmaa. Esimerkiksi 15. maaliskuuta Ilkka-Pohjalainen järjestää vaalipaneelin, johon on kutsuttu piirin puheenjohtajat eri puolueista. Paneeli on nähtävissä suorana lehden verkkosivuilla.

– Myös vaalipäivänä 2. huhtikuuta uutisointi painottuu verkkoon. Luvassa on muun muassa livelähetyksiä Vaasasta, ja mukana vaalitulosta kommentoimassa on politiikan asiantuntija Jussi Lähde. Vaali-illan uutisointimme on kaikille avoimesti luettavissa ja katsottavissa, Mantila summaa.