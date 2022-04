Ilmajoen kunnanhallitus hyväksyi maanantaina kunnan ja Ari-Pekka Laitalaisen välisen kunnanjohtajasopimuksen Virkasuhde on voimassa toistaiseksi 1 6.2022 alkaen Koeaika on kuusi kuukautta Laitalaisen kokonaispalkka on 9 108,85 euroa kuussa .