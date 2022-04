Kuusi Järvi-Suomen alueen vesihuoltolaitosta on mukana yhteishankkeessa, jonka tavoitteena on saada viemäreiden ylivuotoriskit yhä paremmin hallintaan.Yhtä lailla tarkoitus on tehostaa vesihuoltolaitosten ja kuntien keskinäistä vesihuoltoon ja maankäyttöön liittyvää yhteistyötä H.