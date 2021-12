Ilotulitus on ainakin tämän vuoden osalta historiaa, kun Seinäjoen kaupunki vaihtaa vuotta ennennäkemättömän laservaloshow'n tahdittamana. Taustalla on osittain myös kaupunkilaisten toive – Tässä on ollut poikkeusaikoja, jolloin ei ole voitu ottaa uutta vuotta vastaan koronan tak.