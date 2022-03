Myös Isojoen kunnassa on seurattu sodan laajenemista Ukrainassa ja ennakoitu, että pakolaisia saattaa tulla heillekin, kuten on tullutkin.Kunnanhallitus päätti maanantaina, että kunta antaa humanitääriseen Ukraina-apuun euron per asukas ja lisäksi päätettiin auttaa tulijoita anta.