"Itsekin piti välillä monttuja täyttää" – Tiepiirin ehkä huonokuntoisin tie kaipaa puoltatoista miljoonaa remonttirahaa

Yrittäjä Jari Saari on asunut Ahonkyläntien varrella koko elämänsä. Toistaiseksi syksy on kohdellut tietä hyvin, mutta etenkin keväisin usean kymmenen rekan päivittäinen liikenne tuottaa vaikeuksia. Jaakko-poika on isän seurana. Kuva: Jaakko Elenius