Järviseudun lukiot järjestävät ensimmäistä kertaa tiedekilpailun, jossa menestyneet opiskelijat matkustavat Japaniin mittaamaan tasoaan

Järviseudun lukioiden oppilaat pääsevät mittaamaan tieteellistä havainnointiaan kuluvan vuoden aikana luonnontieteissä.

Koulut osallistuvat ensimmäistä kertaa järjestettävään Global Scientist Award Finland -tiedekilpailuun (GSA), jonka tausta on Japanissa kehitetyssä tieteen opetuksen konseptissa.

GSA-tiedekilpailun tarkoituksena on tukea kouluissa tehtävää tutkimuslähtöistä opetusta sekä edistää oppilaiden henkilökohtaista lähestymistä tieteeseen ja siitä saataviin tuloksiin.

Kilpailun käynnistämiseksi Suomessa aloitteellinen on ollut Japanissa GSA-toimintaa koordinoiva Ikeda Gakuen -koulu, joka on toivonut Suomessa toimivan Finland Japan Culture and Education -kulttuuriyhdistykseltä apua kilpailun järjestämiseksi kuluvan vuoden aikana.