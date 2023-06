Johannes Karhu oli vuoden aikana 30 kertaa esteellinen – "Osittain harmittaa"

Epäselviä asioita on kuitenkin ollut harvoin. Tarvittaessa Karhu on soittanut kaupungin hallintojohtaja Jari Jokiselle ja kysynyt ohjeita. Jonkin verran asiaa sekoittaa se, että jääviyskynnys on erilainen valtuustossa kuin muissa käsittelyvaiheissa, kuten lautakunnissa ja kaupunginhallituksessa.

– Valtuutetun esteellisyysperuste tulee suoraan kuntalaista. Muiden luottamushenkilöiden esteellisyysperuste tulee hallintolaista, johon kuntalaissa viitataan. Valtuutetun esteellisyys on kirjoitettu mahdollisimman lieväksi. Esteellisyys syntyy, kun asia koskee henkilökohtaisesti valtuutettua, Jokinen tarkentaa.

Valtuustossa päättäjä on jäävi vain kun asia koskee selkeästi häntä itseään. Sama henkilö siis voi olla esimerkiksi lautakunnassa jäävi, mutta voi osallistua asian käsittelyyn valtuustossa.