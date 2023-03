Jos ajoterveys on mennyt, turvallista matkaa ei enää ole – "Joka vuosi tapahtuu yksi tai kaksi kuolonkolaria, jossa ollaan kotikulmilla, eikä mihinkään ole kiire"

570 000 suomalaisella yli 70-vuotiaalla on ajokortti. Määrä ei suoraan kerro siitä, kuinka moni heistä on aktiivisesti liikenteessä. Vuodesta 2009 yli 70-vuotiaiden kortinhaltijoiden määrä on kuitenkin kaksinkertaistunut. Näin suuri muutos vaikuttaa liikenteeseen ja yhteiskuntaan.