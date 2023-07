Juhlakansa saapui Lakeuden Ristin ympäristöön – "Tämä on vuoden kohokohta"

– Täällä on oltu 15 kertaa. Vaimoni on suomalainen, ja tämä on hänelle hyvin tärkeä perinne.

Vaimonsa tavoin Lundvigsen nauttii myös Herättäjäjuhlien tunnelmasta.

– Pääasia täällä on suomalaisten ystävien tapaaminen ja rauhoittuminen. Täällä olo on aina rauhallinen.

Lundvigsen ihailee Suomen suvea ja toivoo, että sää pysyy lämpimänä koko viikonlopun.