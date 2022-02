Näissä olympialaisissa ei menestystä mitata sekunneilla eikä metreillä, mutta jännitystä riittää silti. Kyse on maantieteen olympialaisista, joiden valmentavaan ryhmään Nurmon lukiota käyvä Julia Mannila on saanut kutsun - Meillä on huhtikuun viimeisellä viikolla Helsingissä muut.