Kasperin kaupunginosa saa pian uuden ison lähikaupan, kun Seinäjoelle avataan kaupungin toinen K-Supermarket kesäkuussa.

– Tätä kauppaa on kaivattu tänne. On hyvä, kun se on tässä lähellä, sillä minulla ei ole autoa käytössä, kertoo uuden kaupan tien toisella puolella a...