Katso dronevideo: Koirametsä Havu avautui Seinäjoella – "Täällä lemmikeillä on mahdollisuus vapaana temmeltää, haistella ja kaivaa"

Alue on aidattu kaksi metriä korkealla aidalla. Keskellä koirametsää on laavu eväiden nauttimista varten.

– Myöhemmin tänne on tulossa grillauspaikka, ja suunnitelmissa on myös parkkipaikan laajentaminen. Eli jatkosuunnitelmiakin on jo olemassa, kunhan alkuun päästään, yrittäjä selvittää.

Yritysidea Ala-Luomalle on syntynyt omasta tarpeesta ja keskusteluista koiranomistajien kanssa.

Tällä hetkellä lähimmät koirametsät sijaitsevat Tampereen ja Jyväskylän seuduilla.

Ala-Luoma on koulutukseltaan klinikkaeläintenhoitaja. Hän on työskennellyt eläinten parissa kymmenisen vuotta.

Omia koiria hänellä on yhteensä viisi.