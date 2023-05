Katso, mitkä tuotteet halventuivat ostoskorivertailussa Vaasassa ja Seinäjoella – Näin ruuanvalmistajat nostavat hintoja huomaamattasi

Toinen kiinnostava tapaus löytyi leipähyllyltä. Lidlissä ei löytynyt enää kummassakaan kaupungissa Vaasan ruispalat -pakkausta, jossa on kuusi leipää. Pakkaus on 330 grammaa ja sen hinta on usein ollut kaupasta riippumatta 1,20 euroa.

Sen tilalle valittiin Lidlissä Vaasan ruispalat ohut herkku, jossa on myös kuusi leipää. Pakkaus painaa vähemmän eli 195 grammaa, mutta se maksoi 1,55 euroa. Muissa kaupoissa ympäri Suomen hinta on jopa kalliimpi. Ohuiden leipien kilohinta on noin tuplat entiseen verrattuna eli kuluttajan kannattaa vertailla kilohintaa.