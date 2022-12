Kauhajoella on kehitetty yhteistyömalli, jonka tavoitteena on ohjata yläasteen yhdeksäsluokkalaisia nuoria opiskelemaan lähiseudun ammattioppilaitoksiin sellaisille linjoille, joista he valmistuisivat aikanaan työvoimaksi paikallisiin yrityksiin. Firmoilla alkaa olla työvoimap...