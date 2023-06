Alueelle on Lahtisen mukaan tehty noin 50 uutta tieliittymää. Suviseurojen käyttöön on saatu alueen yksityisteitä, joita on kunnostettu tulevaa viikonloppua varten.

– Uudet tieliittymät jäävät mahdollisesti hyödyttämään maanomistajia sekä tulevia tapahtumia, Lahtinen kertoo.