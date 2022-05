Kemiran alueen työmaa Vaasassa on siirtymässä seuraavaan vaiheeseen.

Rakennusten purkutyöt on saatu päätökseen. Maa-alueiden kunnostamisen aloittamiseen on lupa. Maa-alueiden kunnostaminen on valtavan hankkeen toinen vaihe. Kolmas ja viimeinen vaihe on kunnostaa maa-alue...