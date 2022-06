Kun lähtee keskeltä Suomea ja päätyy Saariselälle asti, on matka melkoisen pitkä. Soinin matkailu- ja viestintäkoordinaattorina työskentelevä Eeva-Marja Jokinen on tehnyt työuransa aikana pitkän matkan pohjoisen kautta, mutta yksi asia on pysynyt aina.

–...