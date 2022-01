Kesko, Neste, Metso Outotec ja Nordea valittiin maailman 100 vastuullisimman yrityksen listalle

Kesko on yltänyt listalle joka vuosi, vuodesta 2005 alkaen.

Keskon vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Riikka Joukion mukaan vastuullisuus ja ilmastonmuutoksen hillintä ovat yrityksessä vahvasti strategian ytimessä ja vastuullisuustyötä tehdään pitkäjänteisesti.

– K-ryhmän tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2025 ja saada oman toiminnan ja kuljetusten päästöt nollaan vuoteen 2030 mennessä. Oman toiminnan lisäksi K-ryhmä ulottaa päästövähennystavoitteensa koko arvoketjuun. Tavoitteena on, että 2/3:lle Keskon suorien tavarantoimittajien päästöistä tulee olla asetettuna tieteeseen perustuvat vähennystavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteena on myös vähentää myytyjen tuotteiden käytönaikaisia absoluuttisia päästöjä 17 %:lla vuoteen 2026 mennessä, Keskon tiedotteessa kerrotaan tavoitteista.