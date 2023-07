"Kevätviljan satomäärää ei pelasta enää mikään" – Tiloilla varauduttava katovuoteen

"Lämmintä ja kosteaa saisi olla tulevat viikot"

Laine vilkaisee taivaalle. Sää on keskiviikkonakin vaihtelevaa. Poutaa seuraa äkkiä sade, joka loppuu yhtä nopeasti kuin on alkanutkin. Aurinko kurkkaa pilven takaa ja painuu takaisin. Lämmintä on 17 asteen verran.

– Lämmintä ja kosteaa saisi olla tulevat viikot. Rankkasateita ei tarvita. Kevätvilja tekee tällaisen lyhkäisen tähkän kuivuudessa, sanoo Laine ja näyttää kädessään olevaa tähkää.

Laine on kurkannut, mitä sääennustukset sanovat.

– Näyttää, että sadekuuroja saadaan seuraavat kymmenen päivää. On pahempiakin kesiä ollut. 2018 tai 2019 oli yölläkin kuuma. Nythän kevät oli viileä.

Pellot ovat kosteat, mutta eivät liiaksi.

– Hyvin kestäisivät toisen mokoman sadejakson.

Laine korostaa maan rakenteen tärkeyttä ja siitä huolehtimista.

– Jos maa on multavaa, niin se pidättää kosteutta ja kestää sadetta.

Jos joku on vaihtelevasta kesäsäästä tykännyt syysviljojen lisäksi, niin herne.

– Herneethän kylvetään keväällä ensimmäiseksi.