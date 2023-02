Kiuaskallion liikuntahalli Jalasjärvellä saa uuden nykyaikaisen ilmeen – valmista luvassa elokuussa 2024

Havainnekuva peruskorjatusta ja laajennetusta Kiuaskallion urheiluhallista. Vasemmalla vanha kunnostettava kupolihalli ja yhdyskäytäväosuus sekä oikealla laajennusosa. Uudisosan laajuus kerrosalaltaan on reilut 1300 neliötä. Purettavan vanhan osuuden laajuus on noin 400 neliötä. Valmistuessaan uusittu liikuntahalli on kokonaiskerrosalaltaan 2365 neliötä. Kuva: Havainnekuva.