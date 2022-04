Koiraat kiemurtelevat ensimmäisinä koloistaan – Kohmeisilla luikertelijoilla vain kolme asiaa mielessään

Koiraskyy on pysähtynyt lumen päälle. Pään suunnalla on lämmin pälvipaikka, minne kyy on oletettavasti suuntaamassa. Talvehtimisolosuhteet ovat olleet kyyn kannalta varsin hyvät. Lumi on suojannut pahimmalta roudalta ja sulamisjakso on ollut tasainen. Kuva: Lukijan kuva

Miika Huhta