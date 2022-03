Alavudelle jo saapuneista, Ukrainasta paenneista henkilöistä kaikki ovat hakemassa tilapäistä suojelua. Kaupunginjohtaja Liisa Heinämäen mukaan heitä on nyt 25–30, ja suurin osa heistä on jo rekisteröitynyt – Parhaillaan he odottavat päätöksiä, minkä jälkeen tulijat voivat m.