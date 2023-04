Komisario Sami Isoniemi tutkii ihmiskauppaepäilyjä ja muita rankkoja ulkomaalaisrikoksia – "Seuraava ilmiö voi olla ukrainalaisten hyväksikäyttö"

Rikoskomisario Sami Isoniemi on tavallaan kahden roolin mies. Pohjanmaan poliisissa hän tutkii työkseen ulkomaalaisiin liittyviä rikoksia, kuten ihmiskauppaa. Harrastuksekseen hän on tutkinut suomalaisen lastensuojelun yhtä kipukohtaa eli nuorten hatkoja. Hatkoissa on kysymys siitä, että huostaanotettu nuori karkaa sijoituspaikastaan ja joutuu huonoille teille. Kuva: Jarno Pellinen