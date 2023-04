Koripallohuuma yltyy Kauhajoella: Kevät tietää tosifaneille lyhyitä yöunia ja tuhansia kilometrejä

Pelin alkuun on tunti aikaa, mutta uuden hallin laaja parkkipaikka on jo kansoitettu autoilla. Paikalle saavutaan hyvissä ajoin, jotta ehditään käydä kuulumiset läpi ennen illan jännitysnäytelmää. Peli raivostuttavaa ja rakasta vastustajaa, Salon Vilpasta vastaan on alkamassa kotikentällä.