Isolahden koulussa ja Onkilahden yhtenäiskoulussa Vaasassa on molemmissa todettu yksi uusi koronatartunta Isolahden alakoulussa altistuneita on yhteensä 41. Onkilahden yhtenäiskoulussa altistuneita on yhteensä 54 Altistuneet on asetettu karanteeniin terveysviranomaisten ohjeiden.