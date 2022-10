Muuttuvaista on metsänomistuskin. Esimerkiksi kuolinpesämuotoinen metsänomistus on kääntynyt Suomessa viime vuonna taas lievään kasvuun, kun se on ollut usean vuoden ajan laskusuunnassa.

– Kuolinpesien hallussa oli kuluvan vuoden toukokuussa noin 9,3 prosenttia yksityism...