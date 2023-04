Korona leviää pohjalaismaakunnissa – Tehohoidon tarve kasvanut alkuvuodesta

Etelä-Pohjanmaan kiihtyvää koronatilannetta seurataan terveydenhuollossa tarkasti. Mahdollisiin toimiin ei tässä vaiheessa ole tarpeen ryhtyä.

– Vaikka koronapotilaita on ollut enemmän, niin sairaalahoidossa on ollut hyvin tilaa. Tilanne kuormitusten puolesta on hyvä, Kärnä toteaa.

Hänen mukaansa valtaosa koronatapauksista on ollut lieväoireisia, flunssan kaltaisia taudinkuvia.