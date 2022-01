Koronapandemia on saavuttamassa parissa viikossa huippunsa Suomessa, kun omikronvariantti leviää hurjaa vauhtia väestön keskuudessa. Neljäs aalto näkyy jo työpaikoilla lisääntyneinä poissaoloina Yhteiskunnan kannalta elintärkeät toiminnot on silti pystyttävä pitämään käynnissä my.