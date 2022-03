Pysäköintien määrä on lisääntynyt Seinäjoen Toriparkissa pitkän koronakurimuksen jälkeen. Seipark Oy:n toimitusjohtaja Mika Mäntykoski kertoo,että havaittavissa on piristymistä – Parhaimmillaan on ollut keskimäärin 150 lyhytaikapysäköintiä päivässä sopimuspysäköitsijöiden lisäksi.