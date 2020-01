Espoossa Keilaniemen metroasemalla siivottiin suurta vesivahinkoa, metroliikenne kulkee aamulla normaalisti

Historiallisen suuren huumejutun käsittely alkaa käräjillä Helsingissä – kaksikon epäillään johtaneen miljoonien eurojen huumekauppaa

Helsingin käräjäoikeus aloittaa tänään historiansa suurimman huumausainejutun käsittelyn. Syytteessä on yli 50 ihmistä, joiden syytteiden käsittelyä on tarkoitus jatkaa toukokuulle asti. Jo pelkästään syytteiden lukemiselle on varattu kolme päivää. Lue lisää