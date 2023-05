Koululaisen pahoinpitely videoitiin: ”Toinen potki ja löi mua päähän, ku olin maassa” – Poliisi avaa lakeuksille tulleita alistusvideoita ja kauppakeskuksessa häiriköintiä

Nuoriso häiriköi keskustassa

Isä kertoo, että poika on vaihtanut harrastusta ja pysyttelee poissa kiusaajien tieltä. Isällä on avuton olo.

– Oma lapsi kärsii, enkä voi auttaa enkä tehdä asialle mitään. En voi kuin puhutella heitä. Olen tehnyt sen, mutta he eivät kunnioita aikuisia. Tulee epätoivo, tekeekö kukaan muukaan mitään.

Isä on kuullut muiden nuorten vanhemmilta, että nuorten täytyy illalla katsoa, mihin menevät ja minne eivät turvallisuussyistä.

Poika on saanut olla jonkin aikaa rauhassa.

– Nyt on helpottunu olo, mutta ensimmäinen päivä tappelun jälkeen jännitti ja pelotti, mitä seuraavaksi tapahtuu, poika kertoo.

Hänen mukaansa porukalla on muitakin ongelmia.

– Niillä on hankaluuksia poliisin ja vartijoiden kanssa. Ne pöllii kaupasta ja käy porukalla muiden päälle Rewellin ulkopuolella keskustassa viikonloppuiltaisin.

Onko nuorilla Vaasassa roadman-kulttuuria? Ulkomailta pääkaupunkiseudulle rantautuneessa gangsta-kulttuurissa nuoret ajattelevat, etteivät kuulu yhteiskuntaan, pitävät huppua päässä ja kantavat puukkoa.

– Joo on. On maskit päässä ja normivaatteet. Mennään porukalla kavereiden luo. On jotain puukkoja mukana, mutta mun mielestä niitä ei oo koulussa, poika kertoo.