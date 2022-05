Alkuvuoden aikana kuolema on kohdannut suomalaisia poikkeuksellisen usein. Tilastokeskuksen mukaan tänä vuonna on kuollut 1 107 henkilöä enemmän kuin vastaavana aikana vuosi sitten. Samanlainen kehitys on ollut nähtävissä myös Seinäjoella ja Vaasassa.

– Kremato...