Kristiinankaupungissa toimivan yksityisen terveydenhoito- ja sairaalayhtiö KristinaMedin johtava lääkäri Kaido Kotkas on ystäviensä kanssa ostanut ja lähettänyt käytöstä poistettuja ambulansseja Ukrainaan.– Seitsemän on nyt saatu kokoon Niistä neljä on jo perillä, kaksi parhaill.