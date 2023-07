Kuinka lomailla maksutta Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla? – Toimitus keräsi yhteen lapsiperheen lompakolle ystävälliset vaihtoehdot

Teuva

Luonto-Parraksessa on uimalampia, frisbeegolfia, retkeilyä ja siellä voi leikkiä uudella leikkikentällä. Uimalampien välittömässä läheisyydessä on myös grillikatos ja huvimaja. Osoite on Parrantie 27.

Pappilankangas (Hiihtomajantie 213) on koko perheen ulkoilualue, jossa on lasten käyttöön keinuja, hiekkalaatikko, intiaanimajoja ja havukota. Alueella on lisäksi myös pururata, kuntoportaat ja pieni ulkokuntosali sekä grillikota ja huvimaja.