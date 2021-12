Kun kaikki keinot on käytetty ja lapsen hampaiden kunto on hälyttävä, on turvauduttava äärimmäiseen hoitoon: "Harvinainen operaatio"

Ylihammaslääkärit kertovat, että nukutushammashoito on viimeinen vaihtoehto. Kuva: grafiikka Jani Kaunisto