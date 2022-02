Kurikan mittavat investoinnit koulurakennuksiin näkyvät jo uudessa kohteessa, sillä Jalasjärven yläasteen purku on alkanut. Kurikan tekninen johtaja Jari Akkanen kertoo, että purku-urakan on tarkoitus olla valmis maaliskuun loppuun mennessä Kaupungin budjetissa purkuun on varat.