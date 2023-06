Lämpöaalto lisää ilmalämpöpumppujen kysyntää – Nopea ehtii saada vielä helpotusta kesän helteisiin

Suomen lämpöpumppuyhdistyksen toiminnanjohtaja Jorma Hirvosen mukaan laitteita on tällä hetkellä varsin hyvin saatavilla johtuen viime vuoden ennätyssuuresta myynnistä. Viime kesän suuri kysyntä on myös nostanut laitteiden hintoja, mikä on taas hillinnyt tämän vuoden myyntiä.

– 10–20 prosentin nousu on tapahtunut verrattuna vuodentakaiseen, Hirvonen toteaa.