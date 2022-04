Laihialainen Susanna "Sussu" Erkinheimo on tuonut paljon iloa ja valoa kevääseen.Erkinheimo taistelee perjantai-iltana suositun laulukilpailun The Voice of Finlandin voitosta suorassa Nelosen televisiolähetyksessä Erkinheimon lisäksi lavalle nousevat Keira Lundström, Roosa-Maria.