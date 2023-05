Lapsi putosi päiväkodin pihassa kaivoon kainaloita myöten – Vaasalaisäiti haluaa varoittaa kaikkia vanhempia

Äidillä on sama käsitys syvyydestä. Sitä äiti ihmettelee, miten piha on päässyt lopputarkastuksesta läpi, kun siellä on noin vaarallinen kaivo.

– Tässä täytyi tehdä kaikki mahdolliset ilmoitukset, koska tuo kaivo on niin vaarallinen ja se on silti päässyt läpi. Tuollainen ei saisi missään tapauksessa mennä läpi.

Jalkanen sanoo, että ei ole rakentamisen ammattilainen, mutta hän ihmettelee, miksi kyseinen kaivo yleensäkään on paikassa, jossa se on.