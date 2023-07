Lapualainen edelläkävijä kiihdyttää kukkakaistalla kilpailuetuun – "Minä olen aina ollut vähän erilainen viljelijä"

Alasaari on aina halunnut, että hänen työllään on taloudellinen arvo, mutta myös arvostus oman työn jälkeen on tärkeää.

Alasaaren taituruus on yhdistelmä osaamista, uteliaisuutta, kunnianhimoa sekä välittämistä ympäristön, luonnon ja pellon hyvinvoinnin puolesta. Hänen omasta mielestään kyse on opitusta tavasta toimia ja perinteistä sekä luonteesta ja kotikasvatuksesta.