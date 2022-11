Lapualaispojan etsintäalue ei laajene, jos uusia johtolankoja ei tule – Poliisi on käynyt Lapuanjokea läpi useiden kilometrien matkalta

– Olen ymmärtänyt, että poliisin toimintaa on arvosteltu paljon. Ymmärrämme, että tässä on nuoresta henkilöstä kyse, ja tilanne on hieman poikkeuksellinen. Sen takia teemme toimenpiteitä. Suomessa on vuosittain paljon nuoria kateissa, mutta varmaan tässä on poikkeuksellisia piirteitä. Olemme yrittäneet tehdä kaikkemme ja keskittyneet asiaan niillä keinoilla, joita meillä on.