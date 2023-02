Sopimukset tehty keväällä 2017

Virkatyöryhmän asettamispäätöksessä kerrataan panda-asian taustaa.

Taustoituksessa on toteamus, että kahden jättiläispandan saamisen Ähtärin eläinpuistoon alkuvuodesta 2018 mahdollistivat tutkimus- ja suojelusopimukset. Nämä sopimukset on allekirjoitettu 5. huhtikuuta 2017 ja sopimuksia on kaksi.